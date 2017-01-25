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Виталий Мутко: я бы хотел, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018

Президент РФС Виталий Мутко считает, что футболисты Сергей Игнашевич и Андрей Аршавин еще могли бы принести пользу сборной России.

"Прогнозов на чемпионат мира давать не хочу: все понимают, насколько высокий уровень соперников нас ожидает. Но я надеюсь, что сборная покажет футбол хорошего уровня.

В 2016 году Черчесов проверил в деле максимальное количество кандидатов в сборную, много экспериментировал с составом. Это правильное решение, учитывая, что результаты не носили турнирного значения. В 2017 году уже будет наигрываться состав сборной, который сыграет на Кубке конфедераций.

Все прекрасно знают, что Игнашевич - это выдающийся футболист, который пригодился бы сборной России. Несмотря на возраст, он по-прежнему остаётся одним из лучших защитников чемпионата России, достойно смотрится в матчах Лиги чемпионов. Но решение предстоит принимать самому Сергею и главному тренеру сборной.

Я бы также хотел, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за "Кайрат", радует казахстанских болельщиков красивыми голами.

Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только моё мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи", - цитирует Мутко "Известия".
Теги: Мутко Сборная России Аршавин Игнашевич
Сегодня, 01:52
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