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ЦСКА готов приобрести нападающего "Эшторила" Матеуса Индио

ЦСКА проявляет предметный интерес к нападающему "Эшторила" Матеусу Индио, передает A Bola.

Армейцы готовы выкупить трансферный лист 20-летнего бразильца за €3,5 млн. Индио, права на которого принадлежат бразильскому клубу "Васко да Гама", выступает за "Эшторил" с 2016 года на правах аренды.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 01:59
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