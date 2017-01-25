"ПСЖ" разгромил "Бордо" и вышел в финал Кубка Франции

"ПСЖ" на выезде одержал уверенную победу над "Бордо" стал первым финалистом Кубка Франции.



В финале "Пари Сен-Жермен" сыграет с победителем матча "Монако" - "Нанси".



Кубок Франции. 1/2 финала



"Бордо" - "ПСЖ" - 1:4



Голы: Мария, 19, Ролан, 32, Кавани, 60, 74, Мария, 81



"Бордо": Приор, Гаич, Пундж, Левчук, Паллуа (Плашил, 67), Сертич, Тулалан, Вада (Траоре, 83), Ролан, Малком (Менез, 67), Камано



"ПСЖ": Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Силва, Рабио, Верратти (Нкунку, 79), Матюиди, Моура (Жоржен, 88), Мария, Кавани (Бен-Арфа, 83)