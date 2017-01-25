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"Зенит" может включить Доменико Кришито в сделку по переходу Андреа Раноккиа

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может вернуться в Италию, передает passioneinter.com.

Сообщается, что футболиста могут включить в сделку по переходу Андреа Раноккиа в питерский клуб из "Интера".

По информации "СЭ", "Зенит" является фаворитом в борьбе за Раноккиа, который провел в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 7-8 миллионов, однако питерцы рассматривают вариант аренды до конца сезона.

Еще одним претендентом на футболиста называют "Тоттенхэм".
Теги: Зенит Кришито
Сегодня, 02:29
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