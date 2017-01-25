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"Наполи" прошел "Фиорентину" на пути к полуфиналу Кубка Италии

"Наполи" переиграл "Фиорентину" в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/4 финала

"Наполи" - "Фиорентина" - 1:0

Голы: Кальехон, 71

"Наполи": Рейна, Хюсай, Стринич (Маджо, 61), Альбиоль, Максимович, Диавара, Зелиньски, Гамшик (Аллан, 82), Паволетти (Мертенс, 64), Кальехон, Инсинье

"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера, Астори, Томович, Кьеза, Санчес, Бадель (Бабакар, 84), Фалеро, Кристофоро (Валеро, 75), Калинич, Бернардески (Иличич, 75)

Предупреждения: Санчес, 28, Оливера, 37, Астори, 45+1, Томович, 62, Хюсай, 67, 90, Бабакар, 90+1, Кьеза, 90+3, Инсинье, 90+3

Удаления: Хюсай, 90, Оливера, 90+4
Теги: Наполи Фиорентина
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