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"Локомотив" может приобрести Резиуана Мирзова из "Терека"

"Локомотив" рассматривает кандидатуру 23-летнего полузащитника Резиуана Мирзова, информирует "СЭ".

Права на хавбека принадлежат грозненскому "Тереку", в составе которого в текущем чемпионате России Мирзов провел шесть матчей. Ранее футболист выступал за "Спартак" из Нальчика и "Торпедо".
Теги: Локомотив Терек
Сегодня, 02:40
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