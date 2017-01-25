СМИ: "Кристал Пэлас" готов предложить за Янна М`Вила около 10 миллионов фунтов

"Кристал Пэлас" проявляет интерес к полузащитнику "Рубина" Янну М`Вила, информирует Daily Mail.



Лондонцы готовы предложить за 26-летнего француза около 10 миллионов фунтов. М`Вила в декабре продлил контракт с казанцами до 2020 года.