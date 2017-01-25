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"Краснодар" интересуется ивуарийским нападающим "Перуджи"

"Краснодар" и киевское "Динамо" хотят приобрести у итальянской "Перуджи" форварда Жана-Армеля Дроле, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Отмечается, что 19-летний ивуариец уже получил предложения со стороны обеих команд. Трансферная стоимость африканца оценивается в €800 тыс.

Газета.ru
Теги: Краснодар
Сегодня, 03:35
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