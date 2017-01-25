"Краснодар" интересуется ивуарийским нападающим "Перуджи"

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Вчера 23:34
Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"
Анхель Вилькер продлил контракт с "Тереком"
Вчера 23:19
Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов" (1)
Новый аэропорт Ростова к ЧМ-2018 получил название "Платов" (1)
Вчера 23:12
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником (3)
Ибрагим Цаллагов: Луческу видит меня в "Зените" опорником (3)
Вчера 23:01
Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"
Максим Бордачев продолжит карьеру в "Оренбурге"
Вчера 22:08
Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА (20)
Агент: Олунге в Китае предложили больше, чем в ЦСКА (20)
Вчера 21:41
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд (1)
Михаил Гершкович: поддерживаю решение РФС увеличить зарплату тренерам юношеских команд (1)
Вчера 21:37
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Вчера 21:19
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Вчера 21:00
Le10Sport: Мамаду Сако думает над предложением "Спартака" (28)
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Вчера 20:48
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"Уфа" расторгла контракт с Диего Карлосом (2)
Вчера 20:27
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Вчера 20:00
Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки
Дмитрий Коробов: пока тяжеловато даются нагрузки
Вчера 19:12
Саид Абдулаев стал новым генеральным директором "Анжи" (1)
Саид Абдулаев стал новым генеральным директором "Анжи" (1)
Вчера 19:04
Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 3 марта (31)
Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена 3 марта (31)
Вчера 18:38
Владимир Вайсс: сейчас футбол резко изменился: на больших скоростях сложнее показать красивую игру (1)
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Вчера 18:10
"Спартак-2" отправился на второй сбор
"Спартак-2" отправился на второй сбор
Вчера 17:10
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"Анжи" возрождает "Анжи-2"
Вчера 16:42
Джексон Мартинес может уйти из "Гуанчжоу Эвергранд" (5)
Джексон Мартинес может уйти из "Гуанчжоу Эвергранд" (5)
"Краснодар" интересуется ивуарийским нападающим "Перуджи"
"Краснодар" и киевское "Динамо" хотят приобрести у итальянской "Перуджи" форварда Жана-Армеля Дроле, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Отмечается, что 19-летний ивуариец уже получил предложения со стороны обеих команд. Трансферная стоимость африканца оценивается в €800 тыс.
Газета.ru
Отмечается, что 19-летний ивуариец уже получил предложения со стороны обеих команд. Трансферная стоимость африканца оценивается в €800 тыс.
Газета.ru
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