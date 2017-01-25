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Бывший полузащитник "Ливерпуля" Альберт Риера тренируется вместе с "Томью"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Альберт Риера проходит просмотр в расположении "Томи", передает официальный сайт клуба.

"Он женился на девушке из России и проживает в Красноярске. Мы с ним знакомились зимой, он к нам приезжал на сбор. Человек опытный, с хорошими футбольными качествами.

Несмотря на возраст, он пройдет сборы и, когда откроется дозаявочное окно, сможет помочь команде", – сообщил спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов.

34-летний Альберт Риера последний сезон провел в словенском "Копере", который он покинул летом 2016 года.
Теги: Томь
Сегодня, 03:42
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