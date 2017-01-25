Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Терек" продлил контракт с Вилькером Анхелем

Защитник "Терека" Вилькер Анхель продлил контракт с грозненским клубом еще на 2 года, информирует официальный сайт клуба.

Прежнее соглашение истекал в конце сезона 2018/2019, теперь же оно продлено до лета 2021 года.
Теги: Терек
Сегодня, 03:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.