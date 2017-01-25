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"Спартак" проявляет интерес к нападающему из второго австрийского дивизиона

Нападающий клуба второго австрийского дивизиона "Аустрия" (Лустенау) Рафаэль Двамена привлек внимание московского "Спартака", передает ghanasoccernet.com.

Также сообщается, что помимо "Спартака" футболистом интересуются швейцарские клубы "Базель" и "Янг Бойз".

21-летний форвард в текущем сезоне сыграл за "Аустрию" 22 матча, забил 21 гол и отдал пять голевых передачах.
Теги: Спартак
Сегодня, 03:59
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