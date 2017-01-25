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"Краснодар" обыграл "Пахтакор" в контрольном матче
"Краснодар" продолжает подготовку ко второй части сезона.
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Пахтакор" 2:0
Гол: Окриашвили, 50, Жигулёв, 56
"Краснодар": Крицюк (Адамов, 46), Рамирес (Гогличидзе, 46), Гранквист (Назаров, 46), Налдо (Мартынович, 46), Калешин (Быстров, 46), Газинский (Окриашвили, 46), Перейра (Моргунов, 46), Жигулёв, Вандерсон (Лаборде, 60), Ари (Фомин, 46), Смолов (Комличенко, 46)
"Пахтакор": Лобанов, Андреев, Таджиев, Бульят, Хашимов, Ахмедов, Сохибов, Машарипов, Искандеров, Каримов, Сергеев
Предупреждения: Калешин, 30, Таджиев, 42, Быстров, 57, Лаборде, 72, Комличенко, 78, Гогличидзе, 86
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Пахтакор" 2:0
Гол: Окриашвили, 50, Жигулёв, 56
"Краснодар": Крицюк (Адамов, 46), Рамирес (Гогличидзе, 46), Гранквист (Назаров, 46), Налдо (Мартынович, 46), Калешин (Быстров, 46), Газинский (Окриашвили, 46), Перейра (Моргунов, 46), Жигулёв, Вандерсон (Лаборде, 60), Ари (Фомин, 46), Смолов (Комличенко, 46)
"Пахтакор": Лобанов, Андреев, Таджиев, Бульят, Хашимов, Ахмедов, Сохибов, Машарипов, Искандеров, Каримов, Сергеев
Предупреждения: Калешин, 30, Таджиев, 42, Быстров, 57, Лаборде, 72, Комличенко, 78, Гогличидзе, 86
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