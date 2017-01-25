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Андреа Раноккия не перейдет в "Зенит"

Защитник "Интера" Андреа Раноккия отказался переходить в "Зенит", сообщает ITASportPres.

Сообщается, что питерский клуб готов был заплатить за футболиста 8 миллионов евро, но игрок намерен остаться в Италии.

В текущем сезоне Серии А Раноккия провел всего пять матчей.
Теги: Раноккия Зенит Интер
Сегодня, 17:32
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(3)
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Цитата: TambovКБ.
Понял,что помойкой пахнет....


Спартаковской!!!

В Спартак -то его не звали, значит все-таки.....
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: sunsun (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Очень хорошо. Интер сейчас помойка, а этот "молодой" даже там в состав не проходит.
Регистрация: 26.07.2016
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:05) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: TambovКБ.
Понял,что помойкой пахнет....


Спартаковской!!!
Регистрация: 14.12.2016
№5 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 17:57) #
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Оно и к лучшему. Спорный был выбор.
Регистрация: 5.05.2009
№4 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 17:55) #
  • -1
  •  (9)

Понял,что помойкой пахнет....
Регистрация: 18.01.2017
№3 Написал: FireFox Россия (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Значит Ивановича подпишем
Регистрация: 31.07.2016
№2 Написал: скальп (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (8)

потому что вменяемый
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:34) #
  • -1
  •  (7)

и мамаду в спартак тоже
Регистрация: 7.12.2016
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