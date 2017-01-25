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Саломон Калу завершил международную карьеру

Нападающий "Герты" Саломон Калу объявил о завершении международной карьеры, сообщает L`Equipe.

31-летний игрок не смог помочь сборной Кот-д`Ивуара выйти из группы на КАН-2017 (сборная проиграла Марокко 0:1), после чего и рассказал о своем решении. Напомним, что футболисты выступал за "словно" с 2007-го года и провел 88 матчей, в которых забил 28 голов.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 20:47
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