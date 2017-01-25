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"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива

"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива, сообщает El Confidencial.

Представитель компании "Марка", получившей эксклюзивные права на производство и распространение продукции "Реала", сообщил, что эмблема будет изменена из-за особенностей культуры стран Ближнего Востока. Напомним, что в 2014 году "Реал" также убирал с эмблемы крест, когда спонсором клуба был национальный банк Абу-Даби.
Теги: Реал
Сегодня, 21:32
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(1)
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
все продается?
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:45) #
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А вообще просто бесит: Испания одна из самых верующих стран. Так прогибаться ради какой-то популярности...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Бабло рулит...
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:42) #
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  •  (3)

Ага, и целку у дочерей уберите, а то не политкорректно.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 21:40) #
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  •  (0)

От 9 апреля 2012-го года новость. В 16.38 выложена
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 21:37) #
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  •  (2)

Менеджеры с низкой социальной ответственностью


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
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