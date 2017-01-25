Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" заинтересовал "Ливерпуль"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью может стать игроком "Ливерпуля", утверждает A Bola.

Португальский клуб готов отпустить своего воспитанника, но не менее чем за 30 миллионов евро.
Теги: Спортинг Ливерпуль
Сегодня, 21:49
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уже опровергли давным давно.
Регистрация: 3.09.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.