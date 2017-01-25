Полузащитник лиссабонского "Спортинга" заинтересовал "Ливерпуль"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью может стать игроком "Ливерпуля", утверждает A Bola.



Португальский клуб готов отпустить своего воспитанника, но не менее чем за 30 миллионов евро.