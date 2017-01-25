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Федерико Фасио: в Англии совершенно другой футбол, там никто не думает о тактике

Защитник "Ромы" Федерико Фасио сравнил футбол в разных странах.

"Серия А не слишком отличается от испанского первенства. А вот в чемпионате Англии совершенно другой футбол, там очень высокий темп, много индивидуальной борьбы, вертикальных передач, постоянная беготня вперёд и назад, и никто даже не думает о позиционном владении, тактике. В Италии же каждая команда уделяет особое внимание тактике, даже в большей степени, нежели в Испании", - цитирует Фасио официальный сайт "Ромы".
Теги: Рома
Вчера, 22:23
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