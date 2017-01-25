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Квинси Промес: с каждым днем набираем форму

Нападающий "Спартака" Квинси Промес поделился фотографией со сборов в ОАЭ.

"Большая тренировочная сессия. С каждым днём набираем форму. Зобнин, кто был сегодня лучше?" - написал Промес в своём инстаграме.
Теги: Промес Спартак
Вчера, 22:44
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