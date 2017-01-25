Зарплата Месси в "Барселоне" может увеличиться до 40 млн евро

"Барселона" предложила нападающему Лионелю Месси продлить контракт до 2022 года, по которому он будет получать €40 млн в год, сообщает

Okdiario.



Руководство предложило 29-летнему аргентинцу 30 млн евро в год. Но после того, как несколько китайских клубов предложили многолетнему лидеру команды 40 млн в год, "Барселона" увеличила сумму зарплаты футболиста в новом контракте.