Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"

Нападающий "Бенфики" Гонсалу Гедеш, скорее всего, станет игроком "ПСЖ", утверждает GFFN.

Португальский футболист уже проходит медобследование в стане французского клуба, после которого должен будет подписать контракт. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 4,5 года. Сумма трансфера должна составить около 30 миллионов евро.
Теги: Бенфика ПСЖ Трансферы
Вчера, 22:46
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.