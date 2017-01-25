Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"

Нападающий "Бенфики" Гонсалу Гедеш, скорее всего, станет игроком "ПСЖ", утверждает GFFN.



Португальский футболист уже проходит медобследование в стане французского клуба, после которого должен будет подписать контракт. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на 4,5 года. Сумма трансфера должна составить около 30 миллионов евро.