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Стивен Цубер подписал с "Хоффенхаймом" новый контракт

Полузащитник Стивен Цубер продлил контракт с "Хоффенхаймом", сообщает официальный сайт клуба.

Теперь швейцарский хавбек имеет соглашение с "Хоффенхаймом" до 2020 года. Напомним, что с 2013 по 2014 год Цубер выступал за московский ЦСКА.
Теги: Цубер Хоффенхайм
Вчера, 22:50
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