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Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя

Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может перебраться в Китай, утверждает Sky Italy.

В услугах форварда "лис" заинтересован "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который предложил 40 миллионов евро за алжирского футболиста. Отметим, что в составе китайского клуба выступает экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель.
Теги: Слимани Трансферы Лестер
Вчера, 23:08
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:10) #
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Клуб друзей Витцеля. Дзюба...
Регистрация: 12.11.2007
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