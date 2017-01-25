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"Бетис" объявил о переходе Тошки

Защитник "Стяуа" и сборной Румынии Алин Тошка перешел в "Бетис", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Соглашение между командой и футболистом рассчитано до 2021 года. По данным СМИ Испании, сумма трансфера составила один миллион евро.
Вчера, 23:30
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