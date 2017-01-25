"Бетис" объявил о переходе Тошки

Защитник "Стяуа" и сборной Румынии Алин Тошка перешел в "Бетис", сообщает официальный сайт испанского клуба.



Соглашение между командой и футболистом рассчитано до 2021 года. По данным СМИ Испании, сумма трансфера составила один миллион евро.