Антон-Линдер Донкор продолжит карьеру в "Эвертоне"

Полузащитник "Вольфсбурга" Антон-Линдер Донкор стал игроком "Эвертона", сообщает пресс-служба "ирисок".



Футболист молодёжной сборной Германии будет выступать за ливерпульский клуб на правах аренды до конца сезона.