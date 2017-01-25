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Антон-Линдер Донкор продолжит карьеру в "Эвертоне"

Полузащитник "Вольфсбурга" Антон-Линдер Донкор стал игроком "Эвертона", сообщает пресс-служба "ирисок".

Футболист молодёжной сборной Германии будет выступать за ливерпульский клуб на правах аренды до конца сезона.
Теги: Эвертон Трансферы
Вчера, 23:37
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