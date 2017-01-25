Франция заработала более €1,2 млрд за счет чемпионата Европы-2016

Казна Франции пополнилась на €1,22 млрд благодаря проведению чемпионата Европы в 2016 году. Об этом стало известно после исследования Университета Лиможа и агентства KENEO.



Согласно опубликованным данным, всего европейское первенство посетили 613 тысяч человек, помимо высокопоставленных должностных лиц и представителей команд. В среднем иностранные гости проводили во Франции во время чемпионата Европы 7,9 дней, каждый из них в среднем тратил €154 в сутки. Отмечается, что в общей сложности иностранные болельщики потратили не менее €625,8 млн. При этом Франция потратила на подготовку к турниру €200 млн.