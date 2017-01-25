"Бернли" предложил за Роберта Снодграсса 10 миллионов фунтов

Полузащитник "Халл Сити" Роберт Снодграсс заинтересовал "Бернли", сообщает Sky Sports.



"Бернли" готов выложить за переход игрока 10 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне хавбек отметился за команду 9 голами в 24 матчах.