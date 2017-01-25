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"Бернли" предложил за Роберта Снодграсса 10 миллионов фунтов
Полузащитник "Халл Сити" Роберт Снодграсс заинтересовал "Бернли", сообщает Sky Sports.
"Бернли" готов выложить за переход игрока 10 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне хавбек отметился за команду 9 голами в 24 матчах.
"Бернли" готов выложить за переход игрока 10 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне хавбек отметился за команду 9 голами в 24 матчах.
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