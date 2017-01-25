Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"

Полузащитник "Вольфсбурга" Даниэль Калиджиури перебрался в стан "Шальке", информирует официальный сайт последних.



Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года, а сумма трансфера составила около 2.5-3 миллионов евро.