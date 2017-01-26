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Налдо: игру против "Зенита" я долго не забуду

Защитник "Краснодара" Налдо рассказал о своей адаптации в стане "быков" и вспомнил волевую победу над "Зенитом" (2:1) в 15-м туре РФПЛ.

"Мое детство было тяжелым, вокруг было много преступников и наркотиков. К слову, Жо родом из этого же города. Я благодарен, что нахожусь теперь здесь. Немного скучаю по мясным блюдам, в ресторанах иногда прошу готовить блюда по нашим рецептам. Выходные и каникулы мы с женой проводим в Европе, там более привычная еда.

Победа над "Зенитом" - это что-то особенное! Мы были сконцентрированы все 90 минут и даже больше. Этот матч я долго не забуду, он подтвердил, что мы можем обыгрывать команды высокого уровня", - цитирует Налдо "Матч ТВ".
Теги: Налдо Зенит Краснодар
Сегодня, 00:20
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