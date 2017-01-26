"Милан" в меньшинстве уступил "Ювентусу" в Кубке Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии "Ювентус" на своем поле переиграл "Милан" и пробился в полуфинал турнира.



Кубок Италии. 1/4 финала



"Ювентус" - "Милан" - 2:1



Голы: Дибала, 11, Пьянич, 23, Бакка, 56



"Ювентус": Нето - Бонуччи, Ругани, Бардзальи, Асамоа - Пьянич, Хедира, Куадрадо - Игуаин, Дибала, (Сандро, 70), Манджукич.



"Милан": Доннарумма - Сапата, Романьоли, Абате, (Пашалич, 67), Антонелли - Локателли, Бертолаччи, (Хонда, 90), Бонавентура, Куцка, Сусо - Бакка, (Делофеу, 84).



Предупреждения: Пьянич, 32, Локателли, 35, Манджукич, 44, Бонуччи, 69, Сандро, 74, Куадрадо, 76, Сапата, 77



Удаление: Локателли, 57.