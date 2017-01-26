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Ибрагим Цаллагов: сына назову Златаном, получится Златан Ибрагимович

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов о состоянии дел после перехода из "Крыльев Советов" в клуб из Санкт-Петербурга.

– В первую очередь, хочу поблагодарить "Крылья Советов" за те годы, что провел там. Конечно, возможности, в том числе и финансовые, в Самаре не такие большие, но усилия клуба заслуживают огромного уважения.

– По каким вещам чувствуете, что "Зенит" – это другой уровень в сравнении с "Крыльями"?

– Все организовано на высшем уровне. Например, заходишь в медицинский кабинет, а там приборы для восстановления, о которых многие клубы могут только мечтать. А в общем, я и сейчас не ощущаю, что перешел в новый клуб.

– Вы общались с Луческу?

– Да. Он приободрил меня. Не помню, какими словами. Сами понимаете, ты разговариваешь с Мистером, а еще вчера ты не был в этой команде. Конкретные фразы не запомнил, остались именно ощущения.

– Луческу видит вас опорником, а не крайним защитником?

– Насколько я понимаю, да. Это и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился.

– Вы – Ибрагим, но многие в шутку называют вас Ибрагимовичем. Это давно повелось?

– Еще в "Крыльях". Сначала меня называли просто Ибра, а потом началось: "Назови сына Златаном". Я, кстати, думаю так назвать, если сын будет.

– Получится Златан Ибрагимович? Гениально!

– На самом деле, это скорее шутка, — цитирует Цаллагова "Чемпионат".
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 00:48
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№1 Написал: Zloifan (Сегодня, 00:54) #
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Болеет за:
«Рубин»
Я тя умоляю, назови. "Как корабль назовешь, так он и поплывет".


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Есть в России такая народная забава - глумиться над сборной своей страны. "В.В.Путин"
Регистрация: 29.06.2016
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