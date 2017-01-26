"Марсель" объявил о переходе Патриса Эвра

Защитника Патриса Эвра стал игроком "Марселя", сообщается на официальном сайте французского клуба.



С 35-летний Эвра подписал контракт сроком на полтора года.



Стоит отметить, что "Ювентус" дал согласие отпустить футболиста бесплатно, несмотря на то, что соглашение истекало летом этого года.