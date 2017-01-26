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"Марсель" объявил о переходе Патриса Эвра

Защитника Патриса Эвра стал игроком "Марселя", сообщается на официальном сайте французского клуба.

С 35-летний Эвра подписал контракт сроком на полтора года.

Стоит отметить, что "Ювентус" дал согласие отпустить футболиста бесплатно, несмотря на то, что соглашение истекало летом этого года.
Теги: Марсель Эвра
Сегодня, 00:59
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