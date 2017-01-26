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"Сельта" выбила "Реал" из Кубка Испании

"Сельта" сыграла вничью с "Реалом" в ответной встрече четвертьфинала Кубка Испании и, благодаря победе в первом матче, прошла в следующую стадию турнира.

Кубок Испании. 1/4 финала, ответный матч.

(первая игра - 2:1)

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 2:2

Голы: Данило, 44, Роналду, 62, Васс, 85, Васкес, 90

"Сельта": Альварес, Кабраль, Хонни, Мальо, Ронкалья, Радоя, Васс (Гомес, 88), Диас, Гвидетти (Хосабед, 84), Аспас (Фонтас, 90+3), Бонгонда

"Реал Мадрид": Касилья, Данило, Рамос, Начо, Ковачич, Асенсио (Васкес, 76), Кроос, Касемиро (Мариано, 89), Иско (Мората, 80), Роналду, Бензема

Предупреждения: Мальо, 35, Васс, 54, Хонни, 72, Данило, 75.
Теги: Сельта Реал
Сегодня, 01:13
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(1)
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 01:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
тю блЯя !
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Неожиданно...загубили мне экспресс


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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