"Ливерпуль" пропустил "Саутгемптон" в финал Кубка английской лиги

В рамках ответной встречи полуфинала Кубка английской лиги "Саутгемптон" на стадионе "Энфилд" переиграл "Ливерпуль" и вышел в финал турнира.



Кубок Лиги. 1/2 финала



(первый матч - 0:1)



"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 0:1



Голы: Лонг, 90+1



"Ливерпуль": Кариус, Матип, Ловрен, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Джан (Ориги, 78), Лаллана, Коутиньо (Вейналдум, 87), Старридж, Фирмино



"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус (Хёйбьерг, 59), Дэвис, Тадич, Редмонд (Симс, 81), Родригес (Лонг, 46).