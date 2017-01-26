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"Ливерпуль" пропустил "Саутгемптон" в финал Кубка английской лиги

В рамках ответной встречи полуфинала Кубка английской лиги "Саутгемптон" на стадионе "Энфилд" переиграл "Ливерпуль" и вышел в финал турнира.

Кубок Лиги. 1/2 финала

(первый матч - 0:1)

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 0:1

Голы: Лонг, 90+1

"Ливерпуль": Кариус, Матип, Ловрен, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Джан (Ориги, 78), Лаллана, Коутиньо (Вейналдум, 87), Старридж, Фирмино

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус (Хёйбьерг, 59), Дэвис, Тадич, Редмонд (Симс, 81), Родригес (Лонг, 46).
Теги: Ливерпуль Саутгемптон
Сегодня, 01:18
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