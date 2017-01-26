Год Радамеля Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка французской лиги

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:55
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Вчера 23:30
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Бетис" объявил о переходе Тошки
Вчера 23:08
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (1)
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (1)
Вчера 22:46
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Вчера 22:44
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
Вчера 21:32
"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива (8)
"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива (8)
Вчера 21:27
Виталий Мутко: сдадим газон "Зенит-Арены" в феврале (22)
Виталий Мутко: сдадим газон "Зенит-Арены" в феврале (22)
Вчера 20:47
Саломон Калу завершил международную карьеру
Саломон Калу завершил международную карьеру
Вчера 20:19
Криштиану Роналду: у меня нормальные отношения с Месси (2)
Криштиану Роналду: у меня нормальные отношения с Месси (2)
Вчера 19:38
Роман Орещук: кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"? (47)
Роман Орещук: кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"? (47)
Вчера 18:33
Филипп Будковский покинет "Шахтер"
Филипп Будковский покинет "Шахтер"
Вчера 18:03
Гендиректор "Шинника": отпускные выплатили, теперь выплачиваем премиальные за прошлый сезон (1)
Гендиректор "Шинника": отпускные выплатили, теперь выплачиваем премиальные за прошлый сезон (1)
Вчера 17:35
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи» (8)
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи» (8)
Вчера 17:32
Андреа Раноккия не перейдет в "Зенит" (27)
Андреа Раноккия не перейдет в "Зенит" (27)
Вчера 17:13
РФС передаст РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22
РФС передаст РФПЛ право на реализацию коммерческих и вещательных прав до окончания сезона-2021/22
Вчера 17:03
Александр Зотов: в "Томи" говорят о смене курса, но команда летит в Турцию, покупает игроков из Африки и Испании (2)
Александр Зотов: в "Томи" говорят о смене курса, но команда летит в Турцию, покупает игроков из Африки и Испании (2)
Вчера 16:47
"Анжи": бюджет клуба будет значительно сокращен (6)
"Анжи": бюджет клуба будет значительно сокращен (6)
Вчера 16:29
"Краснодар" обыграл "Пахтакор" в контрольном матче (2)
"Краснодар" обыграл "Пахтакор" в контрольном матче (2)
Вчера 16:26
"Зенит" поздравил Павла Могилевца с 24-летием (8)
"Зенит" поздравил Павла Могилевца с 24-летием (8)
Год Радамеля Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка французской лиги
В полуфинальном матче Кубка французской лиги "Монако" на своем поле с минимальным счетом переиграл "Нанси".
Соперником "монегасков" в финале турнира станет "ПСЖ".
Кубок Франции. 1/2 финала
"Монако" - "Нанси" - 1:0
Голы: Фалькао, 45+2
"Монако": Субашич, Сидибе, Раджи, Жемерсон, Туре, Моутинью, Силва (Фабиньо, 68), Бакайоко, Лемар, Мбаппе (Менди, 88), Фалькао (Жермен, 77)
"Нанси": Ассембе, Кюффо, Муратори, Дьянь, Бадила, Сету, Диарра (Мауасса, 76), Гидилей, Диа (Робич, 66), Дал, Кура (Кулибали, 74)
Предупреждения: Бадила, 41, Муратори, 45, Моутинью, 62, Робич, 82, Лемар, 85
Соперником "монегасков" в финале турнира станет "ПСЖ".
Кубок Франции. 1/2 финала
"Монако" - "Нанси" - 1:0
Голы: Фалькао, 45+2
"Монако": Субашич, Сидибе, Раджи, Жемерсон, Туре, Моутинью, Силва (Фабиньо, 68), Бакайоко, Лемар, Мбаппе (Менди, 88), Фалькао (Жермен, 77)
"Нанси": Ассембе, Кюффо, Муратори, Дьянь, Бадила, Сету, Диарра (Мауасса, 76), Гидилей, Диа (Робич, 66), Дал, Кура (Кулибали, 74)
Предупреждения: Бадила, 41, Муратори, 45, Моутинью, 62, Робич, 82, Лемар, 85
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.