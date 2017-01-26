Год Радамеля Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка французской лиги

В полуфинальном матче Кубка французской лиги "Монако" на своем поле с минимальным счетом переиграл "Нанси".



Соперником "монегасков" в финале турнира станет "ПСЖ".



Кубок Франции. 1/2 финала



"Монако" - "Нанси" - 1:0



Голы: Фалькао, 45+2



"Монако": Субашич, Сидибе, Раджи, Жемерсон, Туре, Моутинью, Силва (Фабиньо, 68), Бакайоко, Лемар, Мбаппе (Менди, 88), Фалькао (Жермен, 77)



"Нанси": Ассембе, Кюффо, Муратори, Дьянь, Бадила, Сету, Диарра (Мауасса, 76), Гидилей, Диа (Робич, 66), Дал, Кура (Кулибали, 74)



Предупреждения: Бадила, 41, Муратори, 45, Моутинью, 62, Робич, 82, Лемар, 85