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Сергей Игнашевич: не зря Высоцкий спел про Бышовца

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в дату 79-ти лет со дня рождения барда Владимира Высоцкого отдал дань памяти легендарному певцу.

"Написал бы он песню о ЦСКА? Нужно обладать большим талантом и яркой личностью, чтобы попасть в песню. Потому что "не даром клуб Фиорентины предлагал мильен за Бышовца".

Если мы вспомним голы Анатолия Федоровича... Человек заслуживал того, чтобы попасть в песню Высоцкого. Тяжело сказать, написал бы он о нас, но тот яркий период в жизни нашего клуба, возможно, был бы отмечен в творчестве Высоцкого.

Про Вагнера Лав? Да, неплохо рифмуется. Это же Лав! Я думаю, что наверняка что-нибудь придумал бы", - цитирует Игнашевича официальный сайт ЦСКА.
Теги: Игнашевич Бышовец
Сегодня, 01:59
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