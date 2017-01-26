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Роман Зобнин: моя позиция - "box to box", как у Глушакова

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своей оптимальной позиции на поле.

– Предполагали ли до сезона, что вы – такой универсал? И считали ли, на скольких позициях Аленичев и Каррера вас попробовали?

– Нет, не считал (улыбается). И не предполагал тоже. Думал, буду играть в центре, как и начинал сезон. Но один тренер видит тебя на одной позиции, второй – на другой. Ничего страшного в этом нет. Главное – не запутаться, где быть и куда бежать. Слева, справа, в центре, справа в защите... Четыре позиции, кажется.

– Какую позицию назовете для себя самой комфортной – опорную зону, центр полузащиты ближе к атаке?

– Box to box. Так, как играет Денис Глушаков.

– А на какой из этих позиций все-таки некомфортно?

– Нет таких позиций. Просто нужно время, чтобы разобраться. Ставят, допустим, правым защитником – надо понимать, когда и куда перемещаться.

СЭ
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 02:10
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