Роман Зобнин: моя позиция - "box to box", как у Глушакова

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак"
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак"
Вчера 23:55
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Вчера 23:30
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Бетис" объявил о переходе Тошки
Вчера 23:08
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (1)
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (1)
Вчера 22:46
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Вчера 22:44
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
Вчера 21:32
"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива (8)
"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива (8)
Вчера 21:27
Виталий Мутко: сдадим газон "Зенит-Арены" в феврале (23)
Виталий Мутко: сдадим газон "Зенит-Арены" в феврале (23)
Вчера 20:47
Саломон Калу завершил международную карьеру
Саломон Калу завершил международную карьеру
Вчера 20:19
Криштиану Роналду: у меня нормальные отношения с Месси (2)
Криштиану Роналду: у меня нормальные отношения с Месси (2)
Вчера 19:38
Роман Орещук: кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"? (47)
Роман Орещук: кто из "Ливерпуля" поедет в "Спартак"? (47)
Вчера 18:33
Филипп Будковский покинет "Шахтер"
Филипп Будковский покинет "Шахтер"
Вчера 18:03
Гендиректор "Шинника": отпускные выплатили, теперь выплачиваем премиальные за прошлый сезон (1)
Гендиректор "Шинника": отпускные выплатили, теперь выплачиваем премиальные за прошлый сезон (1)
Вчера 17:35
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи» (8)
«Он хочет помочь сибирскому футболу». Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании на сборах «Томи» (8)
Вчера 17:32
Андреа Раноккия не перейдет в "Зенит" (27)
Андреа Раноккия не перейдет в "Зенит" (27)
Роман Зобнин: моя позиция - "box to box", как у Глушакова
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своей оптимальной позиции на поле.
– Предполагали ли до сезона, что вы – такой универсал? И считали ли, на скольких позициях Аленичев и Каррера вас попробовали?
– Нет, не считал (улыбается). И не предполагал тоже. Думал, буду играть в центре, как и начинал сезон. Но один тренер видит тебя на одной позиции, второй – на другой. Ничего страшного в этом нет. Главное – не запутаться, где быть и куда бежать. Слева, справа, в центре, справа в защите... Четыре позиции, кажется.
– Какую позицию назовете для себя самой комфортной – опорную зону, центр полузащиты ближе к атаке?
– Box to box. Так, как играет Денис Глушаков.
– А на какой из этих позиций все-таки некомфортно?
– Нет таких позиций. Просто нужно время, чтобы разобраться. Ставят, допустим, правым защитником – надо понимать, когда и куда перемещаться.
СЭ
– Предполагали ли до сезона, что вы – такой универсал? И считали ли, на скольких позициях Аленичев и Каррера вас попробовали?
– Нет, не считал (улыбается). И не предполагал тоже. Думал, буду играть в центре, как и начинал сезон. Но один тренер видит тебя на одной позиции, второй – на другой. Ничего страшного в этом нет. Главное – не запутаться, где быть и куда бежать. Слева, справа, в центре, справа в защите... Четыре позиции, кажется.
– Какую позицию назовете для себя самой комфортной – опорную зону, центр полузащиты ближе к атаке?
– Box to box. Так, как играет Денис Глушаков.
– А на какой из этих позиций все-таки некомфортно?
– Нет таких позиций. Просто нужно время, чтобы разобраться. Ставят, допустим, правым защитником – надо понимать, когда и куда перемещаться.
СЭ
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.