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Cборные Египта и Ганы вышли в плей-офф Кубка Африки

В заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта переиграла команду Ганы и финишировала на первой строчке в группе D, передает "Газета.ru".

Команда Ганы еще по результатам прошлого тура обеспечила себе место в плей-офф и вышла из группы со второго места. В другом матче группы D сборные Уганды и Мали сыграли вничью со счетом 1:1.

Итоговое турнирное положение в группе D: 1. Египет — 7 очков; 2. Гана — 6; 3. Мали — 2; 4. Уганда — 1.

Таким образом, в 1/4 финала Кубка африканских наций состоятся матчи Буркина-Фасо — Тунис, Сенегал — Камерун, ДР Конго — Гана и Египет — Марокко.

Кубок африканских наций. 3-й тур

Группа D

Египет — Гана — 1:0

Голы: Салах, 11 (1:0)

Уганда — Мали — 1:1

Голы: Мия, 70 (1:0); Биссума, 73 (1:1)
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