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Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак"
Нападающий "Тосно" Артем Милевский рассказал о планах команды выйти в премьер-лигу.
"Мы работаем с ребятами, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего мы хотим добиться, как мы хотим это сделать, поэтому мы с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит", "Спартак" в следующем году.
Вернется ли тот Милевский? Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема", - цитирует Милевского "Футбол 1".
"Мы работаем с ребятами, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего мы хотим добиться, как мы хотим это сделать, поэтому мы с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит", "Спартак" в следующем году.
Вернется ли тот Милевский? Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема", - цитирует Милевского "Футбол 1".
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