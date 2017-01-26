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Карлос Странберг забил гол в ворота будущего соперника "Зенита"

Соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехт" в гостях переиграл "Вестерло" в рамках 23-го тура чемпионата Бельгии.

На 10-й минуте встречи отличился бывший нападающий ЦСКА Карлос Странберг.

В составе победившей команды голами отметились Лукаш Теодорчик. Николаэ Станчу, Леандер Дендонкер и Юри Тилеманс.

Напомним, "Зенит" сыграет с "Андерлехтом" 16 февраля в Брюсселле, а 23 февраля – в Санкт-Петербурге.
Теги: Страндберг Андерлехт
Сегодня, 02:59
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