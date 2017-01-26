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Глава Немецкой футбольной лиги поддержал идею временных удалений игроков
Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Шиферт поддержал идею Марко ван Бастена относительно замены желтых карточек на временные удаления.
"Думаю, эта идея имеет смысл. Футбол адаптируется к техническим возможностям, которые существуют на данный момент. Штрафная скамья имеет больше смысла, чем желтые карточки", - приводит слова Шиферта "Газета.ru" со ссылкой на ESPN GB.
Также Шиферт выразил мнение, что вскоре в футболе может появиться система автоматического определения офсайда, по аналогии системы определения взятия ворот.
"Думаю, эта идея имеет смысл. Футбол адаптируется к техническим возможностям, которые существуют на данный момент. Штрафная скамья имеет больше смысла, чем желтые карточки", - приводит слова Шиферта "Газета.ru" со ссылкой на ESPN GB.
Также Шиферт выразил мнение, что вскоре в футболе может появиться система автоматического определения офсайда, по аналогии системы определения взятия ворот.
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