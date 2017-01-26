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Дмитрий Галямин: не удивлен, что Риера может оказаться в "Томи"

Бывший защитник испанской "Мериды" Дмитрий Галямин прокомментировал возможный переход испанского футболиста Альберта Риеры в "Томь".

"Риера провел отличную карьеру. Он играл в хороших клубах, заработал определенную сумму на безбедное существование. Но сейчас, видимо, нет спроса в других чемпионатах более высокого уровня, поэтому он согласился играть в Томске. Все – таки футболисту уже 34 года. Для позиции крайнего полузащитника – это много. Это, как правило, огромный объем работы и немалое мастерство.

Если на сегодняшний день он не нашел другую команду, значит рынок спроса и предложения сложился именно так. У Альберта хорошие фланговые подачи, он хорошо играет в пас, понимает игру. Это футболист с техникой, с головой. Но на сегодняшний день, я не удивлен такому раскладу событий. Думаю, главный тренер сам определится, насколько Риера необходим команде", - передает слова Галямина "СЭ".
Теги: Томь
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