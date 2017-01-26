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Сергей Игнашевич: исполнил песню Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе" (видео)

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высказал свое почтение легендарному автору-исполнителю песен, актеру и болельщику армейцев Владимиру Высоцкому.

Вчера, 25 января со дня рождения Высоцкого прошло 79 лет.

Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 03:56
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№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 04:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
"Спел" это конечно громко сказано , но вью хорошее)

Мильон за Бышовца - это сильно satisfied
Регистрация: 12.02.2014
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