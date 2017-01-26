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Мауро Сарате перешел из "Фиорентины" в "Уотфорд"

Нападающий "Фиорентины" Мауро Сарате перешел в "Уотфорд", информирует официальный сайт англичан.

Сообщается, что контракт с 29-летним аргентинцем рассчитан на два с половиной года. Финансовые условия сделки не разглашаются. В составе "шершней" Сарате будет выступать под 20-м номером.

Сарате ранее выступал за клубы АПЛ "Вест Хэм", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бирмингем".

Газета.ru
Теги: Уотфорд Сарате
Сегодня, 03:58
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