Мауро Сарате перешел из "Фиорентины" в "Уотфорд"

Нападающий "Фиорентины" Мауро Сарате перешел в "Уотфорд", информирует официальный сайт англичан.Сообщается, что контракт с 29-летним аргентинцем рассчитан на два с половиной года. Финансовые условия сделки не разглашаются. В составе "шершней" Сарате будет выступать под 20-м номером.Сарате ранее выступал за клубы АПЛ "Вест Хэм", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Бирмингем".