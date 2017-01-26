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"Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд, если купит Деле Алли

"Манчестер Юнайтед" может побить очередной трансферный рекорд, попытавшись купить полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.

20-летний англичанин стал главной трансферной целью "МЮ", при этом "шпоры" не готовы отпускать его менее чем за 118 миллионов евро. Действующий трансферный рекорд – 105 миллионов евро. За такую сумму "МЮ" приобрел у "Ювентуса" полузащитника Поля Погба.

СЭ
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 04:47
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