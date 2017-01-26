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02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак"
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак"
Вчера 23:55
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Вчера 23:30
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Бетис" объявил о переходе Тошки
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Вчера 21:32
"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива (8)
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Филипп Будковский покинет "Шахтер"
Филипп Будковский покинет "Шахтер"
"Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд, если купит Деле Алли
"Манчестер Юнайтед" может побить очередной трансферный рекорд, попытавшись купить полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.
20-летний англичанин стал главной трансферной целью "МЮ", при этом "шпоры" не готовы отпускать его менее чем за 118 миллионов евро. Действующий трансферный рекорд – 105 миллионов евро. За такую сумму "МЮ" приобрел у "Ювентуса" полузащитника Поля Погба.
СЭ
20-летний англичанин стал главной трансферной целью "МЮ", при этом "шпоры" не готовы отпускать его менее чем за 118 миллионов евро. Действующий трансферный рекорд – 105 миллионов евро. За такую сумму "МЮ" приобрел у "Ювентуса" полузащитника Поля Погба.
СЭ
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