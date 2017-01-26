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"Томь" на сборах сыграет с "Динамо" и "Шинником"

"Томь" отправился на первый сбор в Турцию, где проведет четыре матча, информирует пресс-служба футбольного клуба.

29 января команда из Томска встретится с московским "Динамо", 31 января с хорватским "Сплитом", 3 февраля с ярославским "Шинником" и 6 февраля с лидером чемпионата Черногории - "Будучностью".
Теги: Томь
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