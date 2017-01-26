Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимилиано Аллегри: мы отлично знаем, что "Милан" никогда не сдается

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался относительно победы над "Миланом" (2:1) в четвертьфинале Кубка Италии.

"Мы отлично знаем, что "Милан" никогда не сдается, идет вперед и играет в свой футбол. Не сказал бы, что это была суперсложная игра для нас. У нас было несколько моментов, и мы мало давали сопернику создать моменты у своих ворот.

В конце матча у "Милана" было 10 игроков, мы играли с четырьмя нападающими, так что тактически лишний игрок не принес нам пользы. Мы отходили слишком далеко на свою половину поля, поэтому не смогли использовать преимущество", - приводит слова Аллегри Rai Sport.
Теги: Ювентус Аллегри
Сегодня, 04:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.