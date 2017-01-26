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Иван Маевский может перейти из "Анжи" в "Астану"

Футболист "Анжи" Иван Маевский может продолжить карьеру в казахстанской "Астане", информирует Sports.kz.

Сообщается, что 28-летний игрок сборной Белоруссии рассматривается в качестве замены Неманье Максимовичу, который близок к переходу в "Валенсию".
Теги: Анжи
Сегодня, 05:42
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