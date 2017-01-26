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"Арсенал" готов побороться за Альваро Морату

Нападающий "Реала" Альваро Мората может продолжить карьеру в "Арсенале", передает Mirror.

Руководство мадридского клуба готово продать 24-летнего испанца, однако намерено получить от сделки не менее £ 51 млн. Сообщается, что "канониры" уже сделали игроку предложение по контракту.

Газета.ru
Теги: Арсенал Мората Реал
Сегодня, 05:46
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