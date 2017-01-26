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Виталий Мутко: финал Кубка России планируем провести 1-3 мая в Сочи

Российский футбольный союз рассчитывает провести финальный матч Кубка России в сезоне-2016/17 на стадионе "Фишт" в Сочи, сообщил президент РФС Виталий Мутко.

"Пока на сегодня мы рассчитываем, что финал Кубка России пройдет в Сочи (на стадионе "Фишт"). Мы 28 марта сыграем там с Бельгией, потом там пройдет турнир "Кубанская весна", а потом - финал Кубка.

Склоняемся к Сочи (для проведения финала Кубка). Планируем провести матч 1-3 мая", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 08:09
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