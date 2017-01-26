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Александр Тарханов: Бушманов - подходящий тренер для молодежной сборной

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказал мнение о назначении Евгения Бушманова наставником молодежной сборной.

"Бушманов отлично показал свое умение работать с молодыми футболистами в "Спартаке-2". В этой команде он проделал очень хорошую работу и сумел заявить о себе.

Считаю, что на данный момент его кандидатура на пост наставника молодежной сборной России - самая подходящая. Но Евгению предстоит проделать очень много работы, чтобы реализовать поставленные перед ним задачи", - цитируют Тарханова "Известия".
Теги: Тарханов Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 08:21
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